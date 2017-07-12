СМИ показали видеореконструкцию попытки посадить самолет на рулежку с 4 другими лайнерами

Телеканал NBC News показал видеореконструкцию захода на посадку лайнера Air Canada в аэропорту Сан-Франциско.

Самолет, в котором находились 140 пассажиров, 7 июля чуть не приземлился на рулежную дорожку, на которой в этот момент были четыре других борта, ожидавших очереди на взлет.

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Авиакатастрофу предотвратил диспетчер, который дал экипажу летевшего из Торонто лайнера Airbus A-320 команду прервать посадку и уйти на второй круг.

Исходя из опубликованных переговоров пилота с вышкой, командир воздушного судна говорит, что видит на ВПП некие огни. Диспетчер уверяет, что на полосе никого нет.

Спустя несколько секунд кто-то другой, вероятно, один из пилотов самолетов, которые стояли на рулежке, говорит: «Куда он летит? У него курс на рулежную дорожку». После этого диспетчер дает распоряжение об уходе на второй круг, и пилот А-320 выполняет его.

Ранее УНИАН сообщал, что самолет Air Canada избежал катастрофы, едва не приземлившись в аэропорту Сан-Франциско на рулежной дорожке. Бывший пилот американской авиакомпании United Airlines заявил, что эта катастрофа могла бы стать крупнейшей в истории гражданской авиации.