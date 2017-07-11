В Германии бьют тревогу: в протестах в Гамбурге приняли участие 8 тысяч экстремистов

Политики из правящей коалиции Германии выступили с инициативой создать общеевропейский реестр левых экстремистов, чтобы помочь предотвратить повторение столкновений, аналогичных тем, что произошли во время саммита G20 в Гамбурге на прошлой неделе, передает Русская служба Би-би-си.

Около 500 полицейских получили ранения в результате беспорядков; более 400 человек были арестованы.

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Как пишет Times, политики заявили, что база данных позволит им остановить радикалов на границе. "Непостижимые и жестокие проявления насилия показывают, что в Германии существует очень активная левая экстремистская среда, как и во многих других европейских странах", - приводит газета слова представителя Христианско-демократического союза по вопросам политики безопасности Стефана Майера.

Считается, что демонстранты со всей Европы, включая Италию, Швейцарию, Францию и Скандинавию, присоединились к так называемому "черному блоку" бунтовщиков - одетых во все черное, с надвинутыми на лица капюшонами, шарфами или масками. В Германии противозаконно закрывать лицо во время протеста.

По мнению лидера Либеральной свободной демократической партии Кристиана Линднера, "правых экстремистов правильно клеймят, но левых экстремистов слишком долго не принимали всерьез".

По оценкам полиции, 8 тысяч из 100 тысяч протестовавших в Гамбурге были экстремистами-радикалами.

Буркхард Лишка, политик из левоцентристской партии социал-демократов, сказал, что Гамбург заплатил высокую цену за неспособность властей получать и обмениваться информацией о левых экстремистах: "Сотни поджигателей и преступников со всей Европы приехали в Германию неопознанными для участия в беспорядках в Гамбурге".

Бернд Бюргер, старший офицер полиции, сказал газете Bild, что у полиции была информация о серьезной подготовке к акциям, с планами использовать коктейли Молотова, железные прутья, сбрасывать с крыш куски тротуаров.

Как пишет Times, Ангела Меркель также подверглась критике за то, что выбрала для проведения саммита Гамбург - город, известный как очаг левого активизма.

Как сообщал УНИАН, Германия попросила у стран ЕС помощи с расследованием беспорядков в Гамбурге.