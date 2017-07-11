ФРГ попросила у стран ЕС помощи с расследованием беспорядков в Гамбурге

После беспорядков в Гамбурге во время саммита Большой двадцатки (G20) правительство Германии призвал партнеров по Европейскому Союзу ускорить розыск преступников. Как сообщают во вторник, 11 июля, издания медиагруппы Funke, министр юстиции Германии Гайко Маас (Heiko Maas) обратился к своим европейским коллегам с соответствующей просьбой, как пишет DW.

"Сейчас проверяется много фотографий и видеозаписей, чтобы провести опознание правонарушителей. При этом нам необходима поддержка наших зарубежных партнеров", - написал Маас.

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Глава минюста ФРГ обратился с просьбой к своим коллегам из стран ЕС, чтобы ответственные ведомства в приоритетном порядке прорабатывали запросы о правовой помощи со стороны Германии, связанные с гамбургскими беспорядками. Гайко Маас также попросил о быстром удовлетворение ордеров на арест, которые выдала немецкая сторона. Сотрудничество следует довести до такого уровня, чтобы "во время последующих саммитов любая другая страна и любой другой город не пострадали от европейских туристов-погромщиков", пишет Маас.

На данный момент вГамбурге предварительно заключено 51 подозреваемого. Среди них есть, кроме немцев, граждане России, Италии, Нидерландов, Испании, Франции, Швейцарии и Австрии. Полиция Гамбурга создала спецкомиссию с целью привлечь к ответственности других преступников и зачинщиков беспорядков.