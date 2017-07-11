Amnesty International рассказали об ужасающих преступлениях, совершенных во время боев за Мосул
В боях за Мосул обе стороны совершили военные преступления, заявила Amnesty International. По ее сведениям, джихадисты использовали мирных жителей, как живые щиты, а войска коалиции применяли недопустимые виды оружия.
Обе стороны, воевавшие за иракский город Мосул, совершили тягчайшие преступления против гражданского населения, утверждает международная правозащитная организация Amnesty International. "В некоторых случаях эти деяния равносильны военным преступлениям", - констатировали правозащитники в докладе "Любой ценой" ("At any cost"), представленном в Берлине во вторник, 11 июля, как сообщает DW.
В документе, в частности, говорится, что боевики из джихадистской группировки "Исламское государство" (ИГ) в боях за западную часть Мосула использовали в качестве живых щитов мирных жителей, согнанных из окрестных деревень. В то же время иракские солдаты и войска коалиции под командованием США применяли вооружения, "которые ни при каких обстоятельствах недопустимо применять в густонаселенных районах".
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В докладе AI, в котором приведены показания очевидцев - местных жителей, медицинского персонала и экспертов по вооружениям, - сообщается также, что боевики ИГ мешали гражданскому населению бежать из Мосула, заварив ворота и установив мины. Многие люди, сопротивлявшиеся боевикам, были убиты.
В то же время войска коалиции убили не менее 426 мирных жителей, применяя тяжелые и невысокоточные виды вооружений. Так, в одном из случаев при попытке ликвидировать двух снайперов были убиты 105 гражданских лиц. Amnesty призвала провести независимое расследование предполагаемых военных преступлений в Мосуле.