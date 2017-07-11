Amnesty International рассказали об ужасающих преступлениях, совершенных во время боев за Мосул

10:13, 11 июля 2017
Мир
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В боях за Мосул обе стороны совершили военные преступления, заявила Amnesty International. По ее сведениям, джихадисты использовали мирных жителей, как живые щиты, а войска коалиции применяли недопустимые виды оружия.

Иллюстрация / REUTERS

Обе стороны, воевавшие за иракский город Мосул, совершили тягчайшие преступления против гражданского населения, утверждает международная правозащитная организация  Amnesty International. "В некоторых случаях эти деяния равносильны военным преступлениям", - констатировали правозащитники в докладе "Любой ценой" ("At any cost"), представленном в Берлине во вторник, 11 июля, как сообщает DW.

В документе, в частности, говорится, что боевики из джихадистской группировки "Исламское государство" (ИГ) в боях за западную часть Мосула использовали в качестве живых щитов мирных жителей, согнанных из окрестных деревень. В то же время иракские солдаты и войска коалиции под командованием США применяли вооружения, "которые ни при каких обстоятельствах недопустимо применять в густонаселенных районах".

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В докладе AI, в котором приведены показания очевидцев - местных жителей, медицинского персонала и экспертов по вооружениям, - сообщается также, что боевики ИГ мешали гражданскому населению бежать из Мосула, заварив ворота и установив мины. Многие люди, сопротивлявшиеся боевикам, были убиты.

В то же время войска коалиции убили не менее 426 мирных жителей, применяя тяжелые и невысокоточные виды вооружений. Так, в одном из случаев при попытке ликвидировать двух снайперов были убиты 105 гражданских лиц. Amnesty призвала провести независимое расследование предполагаемых военных преступлений в Мосуле.

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Теги: #Amnesty International#Мосул