В иракском Мосуле из-за боевых действий заблокированы десятки тысяч мирных жителей

Организации Объединенных Наций сообщают, что десятки тысяч мирных жителей остаются заблокированными в районе Старого города в Мосуле, где правительственные иракские войска продолжают наступление, начавшееся 6 июня.

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Рост напряженности усиливает страдания гражданских, которые сталкиваются с нехваткой еды и воды, сообщает Радио Свобода.

1 июля представитель Иракского командования заявил иракскому государственному телеканалу, что боевики «Исламского государства» контролируют лишь «несколько жилых кварталов».

Исламистские экстремисты взяли под свой контроль Мосул в июне 2014 года, когда захватили значительные территории в Ираке и соседней Сирии, объявив исламский «халифат» над территориями, которые они контролировали. Но в последние месяцы силы, поддерживаемые США, достигли прогресса в борьбе с «Исламской группировкой» в обеих странах. Кроме наступления на Мосул, коалиционные силы окружили бойцов «Исламского государства» в сирийском городе Ракка, который боевики объявили своей столицей.

29 июня премьер-министр Ирака Хайдар аль-Абади объявил о завершении «самопровозглашенного халифата».