Навальному на 5 дней сократили срок ареста: вспомнили о двух детях

Московский городской суд сократил срок ареста российского оппозиционера Алексея Навального с 30 до 25 суток. Об этом пишет "Дождь".

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Ранее оппозиционер сетовал, что из-за ареста не попадет на концерт Depeche Mode 15 июля.

30 суток. Мало того, что они всю страну разворовали, так я ещё из-за них концерт Depeche Mode в Москве пропущу. — Alexey Navalny (@navalny) June 12, 2017

Как известно, Навального задержали 12 июня в подъезде его дома перед акцией против коррупции в Москве. Политика обвинили в неповиновении сотрудникам полиции (ст. 19.3 КоАП), а также повторном нарушении порядка организации массового мероприятия (ч.8 ст.20.2 КоАП РФ). Суд 13 июня арестовал Навального на 30 суток.

Вечером 11 июня Навальный опубликовал на YouTube видеоролик, в котором объявил об отказе от согласованной акции 12 июня на проспекте Сахарова. Навальный объяснил свое решение давлением со стороны властей. По его словам, компании, которые должны были предоставить звуковое оборудование и сцену для митинга, отказывались сотрудничать после звонков от чиновников.

В мэрии заявление Навального назвали "провокацией". Прокуратура Москвы предупредила, что "любые попытки провести несогласованное мероприятие на ул. Тверской г. Москвы — прямое нарушение закона".