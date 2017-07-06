Намерения Москвы по отношению к США пока неясны - Тиллерсон

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что в рамках встречи американского и российского президентов Дональда Трампа и Владимира Путина важен обмен взглядов, так как намерения Москвы Вашингтону пока не неясны, передает Reuters.

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«Я бы сказал, что в данный момент сложно предположить, в чем именно заключаются намерения России в этих отношениях», — сказал он.

В связи с этим глава Госдепа подчеркнул, что Трампу и Путину необходимо максимально продуктивно провести встречу, чтобы понять, на чем будут зиждиться дальнейшие отношения между Москвой и Вашингтоном.

Ранее Тиллерсон назвал тему переговоров Трампа и Путина на саммите G20.