В Мосуле остались около 300 боевиков "Исламского государства"

В старом городе Мосула состоянию на среду, 5 июля, остаются около 300 боевиков "Исламского государства" (ИГ). Они со всех сторон зажаты иракскими войсками на территории площадью 500 квадратных метров. Об этом сообщает информагентство AP со ссылкой на представителя иракских сил специального назначения, генерал-лейтенанта Сами аль-Ариди, как пишет DW.

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Помимо боевиков, на окруженной территории остается большое количество гражданских. Сколько именно, неизвестно. Аль-Ариди рассказал, что сотням исламистов удалось сбежать из старого города. По его словам, некоторые боевики пытаются убежать в соседнюю Сирию вместе с гражданскими. "Они просто бреют бороды и бегут... Только вчера мы поймали двух в группе женщин и детей", - цитирует AP генерала.

Несмотря на то, что битва за Мосул продолжается, премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади в конце июня заявил о "великой победе" и конце "Исламского государства" в Ираке. Напомним, что ИГ захватила Мосул летом 2014 года. Операция по окончательному освобождению города от исламистов продолжается с октября 2016-го. Иракское войско поддерживает международная антитеррористическая коалиция под руководством США.