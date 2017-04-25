Элтон Джон провел две ночи в реанимации из-за редкой и опасной инфекции

Британский певец Элтон Джон провел две ночи в реанимации с потенциально смертельной бактериальной инфекцией и отменил все свои концерты ради отдыха в апреле и мае. Об этом в понедельник сообщил его пресс-секретарь Фрэн Кертис, передает Reuters.

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Семидесятилетний музыкант почувствовал себя очень плохо в самолете, возвращаясь домой из южноамериканского турне. После двух ночей в палате интенсивной терапии его отпустили домой.

Точно определить возбудителя не удалось, но в официальном заявлении речь шла о "редкой и потенциально смертельной бактериальной инфекции".

Врачи прогнозируют полное выздоровление Элтона Джона, но он все же отменил свои выступления в Лас-Вегасе и Калифорнии в апреле и мае.

Элтон Джон – получил премий "Грэмми", "Оскар" и "Тони" за свои работы в театре и кино. Сейчас он занимается Бродвейской адаптацией "Дьявол носит "Прада".