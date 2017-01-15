В Италии задержан мафиози из числа наиболее опасных беглецов по наводке его брата
22:49, 15 января 2017Мир
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В восточной части Сицилии сегодня был задержан 30-летний наркобарон Андреа Ницца, который входит в список 100 наиболее опасных преступников, разыскиваемых правоохранителями.
Иллюстрация / REUTERS
Как сообщает агентство ANSA, итальянские карабинеры сегодня взяли под стражу наркобарона вместе с двумя лицами в арендованном доме.
Преступник был задержан по наводке его брата Фабрицио, который согласился сотрудничать со следствием.
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Ницца скрывался от правосудия с 2014 года, он исчез после вынесения ему приговора, согласно которому наркобарон должен был провести за решеткой 6 лет 8 месяцев.
Он возглавлял вооруженное крыло мафиозного клана Santapaolas, занимался международной торговлей наркотиками, имел связи с Албанией и Грецией.
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