В Италии задержан мафиози из числа наиболее опасных беглецов по наводке его брата

Как сообщает агентство ANSA, итальянские карабинеры сегодня взяли под стражу наркобарона вместе с двумя лицами в арендованном доме.

Преступник был задержан по наводке его брата Фабрицио, который согласился сотрудничать со следствием.

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Ницца скрывался от правосудия с 2014 года, он исчез после вынесения ему приговора, согласно которому наркобарон должен был провести за решеткой 6 лет 8 месяцев.

Он возглавлял вооруженное крыло мафиозного клана Santapaolas, занимался международной торговлей наркотиками, имел связи с Албанией и Грецией.