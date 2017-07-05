Страны Персидского залива подтвердили получение ответа от Катара на их ультиматум
Отмечается, что совместный ответ на послание Катара будет дан «в подходящее время».
Власти Катара передали ответ на выдвинутые требования Саудовской Аравии, Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ), Бахрейну и Египету, сообщает "Газета.ru", ссылаясь на Саудовское агентство печати (SPA).
«Четыре арабские страны получили ответ Катара через Кувейт перед окончанием срока (ультиматума), продленного по просьбе эмира Кувейта шейха Сабаха аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха», — говорится в сообщении.
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При этом подробностей о содержании послания агентство не приводит.
Отмечается, что совместный ответ на послание Катара будет дан «в подходящее время».
Ранее министр иностранных дел Катара Мухаммад бен Абдуррахман аль-Тани прибыл в Кувейт с официальным ответом на список требований от ряда арабских стран.
Дипломатический скандал произошел утром 5 июня. Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет и ОАЭ объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром по обвинению в поддержке терроризма и террористических группировок. Позднее отношения разорвали также Йемен, Ливия, Мальдивы, Маврикий и Мавритания. В свою очередь Иордания и Джибути снизили уровень своих диппредставительств в Катаре. Сенегал, Нигер и Чад объявили об отзыве послов.