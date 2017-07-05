Страны Персидского залива подтвердили получение ответа от Катара на их ультиматум

Власти Катара передали ответ на выдвинутые требования Саудовской Аравии, Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ), Бахрейну и Египету, сообщает "Газета.ru", ссылаясь на Саудовское агентство печати (SPA).

«Четыре арабские страны получили ответ Катара через Кувейт перед окончанием срока (ультиматума), продленного по просьбе эмира Кувейта шейха Сабаха аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха», — говорится в сообщении.

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При этом подробностей о содержании послания агентство не приводит.

Отмечается, что совместный ответ на послание Катара будет дан «в подходящее время».

Ранее министр иностранных дел Катара Мухаммад бен Абдуррахман аль-Тани прибыл в Кувейт с официальным ответом на список требований от ряда арабских стран.

Дипломатический скандал произошел утром 5 июня. Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет и ОАЭ объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром по обвинению в поддержке терроризма и террористических группировок. Позднее отношения разорвали также Йемен, Ливия, Мальдивы, Маврикий и Мавритания. В свою очередь Иордания и Джибути снизили уровень своих диппредставительств в Катаре. Сенегал, Нигер и Чад объявили об отзыве послов.