Всемирный оффшорный скандал: Германия приобрела базу данных "панамских документов"

Немецкое Федеральное управление уголовной полиции (BKA) сообщило во вторник, 4 июля, что имеет в распоряжении базу данных так называемых панамских документов".

Как передает DW.com, ведомство прорабатывает документы вместе с фискальными службами федеральной земли Гессен "для выявления состава преступления в уголовном и налоговом отраслях права".

"У нас есть не только возможности, но также и политическая воля решительно вести борьбу против налоговых преступлений", - заявил министр финансов Гессена Томас Шефер (Thomas Schäfer).

Читайте такжеУкраина попала в число стран, где не расследуются "панамские документы"

По данным источников информагентства dpa в правительственных кругах Германии, база данных была приобретена за пять миллионов евро.

Журналистские расследования на основе "панамских документов" были впервые опубликованы весной 2016 года в ведущих изданиях разных стран. Документы касались оффшорных фирм многих политиков и знаменитостей. Офшорный скандал, вызванный публикацией журналистами-расследователей "панамских документов", имел следствием проведения как минимум 150 различных допросов, проверок или расследований со стороны тех или иных государственных органов в 79 странах мира за период до декабря 2016 года.