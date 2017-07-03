Появилось видео провального запуска китайской ракеты-носителя "Великий поход-5"
10:33, 03 июля 2017Мир
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Первый запуск ракеты в прошлом году прошел успешно.
Взлет "Великого похода-5" / REUTERS
В сети появилось видео провального запуска Китаем ракеты-носителя "Великий поход-5". Видео опубликовал китайский телеканал CGTN.
Первый запуск ракеты в ноябре 2016 года состоялся успешно.
Как сообщал УНИАН ранее, запуск мощнейшей ныне ракеты-носителя китайского производства "Великий поход-5" с космодрома в провинции Хайнань прошел неудачно.
О том, какие проблемы возникли во время запуска, и об их причинах не сообщается. Ракета должна была вывести на орбиту спутник связи. Планировалось, что нынешний запуск станет последним испытанием для этой ракеты-носителя перед тем, как с ее помощью в космос будет отправлен китайский лунный зонд.
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