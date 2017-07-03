Появилось видео провального запуска китайской ракеты-носителя "Великий поход-5"

В сети появилось видео провального запуска Китаем ракеты-носителя "Великий поход-5". Видео опубликовал китайский телеканал CGTN.

Первый запуск ракеты в ноябре 2016 года состоялся успешно.

Как сообщал УНИАН ранее, запуск мощнейшей ныне ракеты-носителя китайского производства "Великий поход-5" с космодрома в провинции Хайнань прошел неудачно.

О том, какие проблемы возникли во время запуска, и об их причинах не сообщается. Ракета должна была вывести на орбиту спутник связи. Планировалось, что нынешний запуск станет последним испытанием для этой ракеты-носителя перед тем, как с ее помощью в космос будет отправлен китайский лунный зонд.