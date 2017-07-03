Китай провалил запуск своей самой мощной ракеты-носителя "Великий поход-5" – СМИ

Запуск мощнейшей ныне ракеты-носителя китайского производства "Великий поход-5" с космодрома в провинции Хайнань прошел неудачно. Об этом в воскресенье, 2 июля, сообщает информагентство "Синьхуа", передает DW.com.

О том, какие проблемы возникли во время запуска, и об их причинах не сообщается. Ракета должна была вывести на орбиту спутник связи.

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Планировалось, что нынешний запуск станет последним испытанием для этой ракеты-носителя перед тем, как с ее помощью в космос будет отправлен китайский лунный зонд.

Первый запуск "Чанчжэн-5" в ноябре 2016 года состоялся успешно. Как отмечает агентство dpa, эксперты сравнивают мощность китайской ракеты с ныне самой мощной американской ракетой Delta IV Heavy.