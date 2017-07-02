"Долгая погоня с перестрелкой": в Мексике полиция ликвидировала 19 членов вооруженной банды

19 членов вооруженной банды убиты силами спецподразделения мексиканской полиции в штате Синалоа.

Об этом сообщает местное издание Excelsior.

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Силовики выследили банду, которая передвигалась в четырех фургонах, и устроили засаду.

После перестрелки, которая длилась почти всю ночь с 30 июня на 1 июля, часть боевиков попыталась бежать. Но все они были нейтрализованы после погони, заявили изданию в полиции.

У банды изъят арсенал оружия, в частности, 12 автоматов Калашникова.

Пять полицейских получили огнестрельные ранения, два ранены в голову.

Синалоа считается центром наркобизнеса в Мексике, где различные банды ведут борьбу между собой. Ситуация обострилась после ареста и экстрадиции в США наиболее известного наркобарона Хоакина Гусмана по прозвищу Эль Чапо.

По информации американских властей, доходы Эль Чапо от продажи наркотиков в США измерялись сотнями миллионов долларов. В 2011 году Гусман вошел в список самых богатых людей мира по версии журнала Forbes. Его состояние оценивалось в $1 млрд.