Bloomberg: Опасная простота Дональда Трампа

Об этом говорится в редакционной статье "Опасная простота Дональда Трампа", опубликованной на сайте Bloomberg.

Талант Трампа к простым лозунгам пригодился ему во время избирательной кампании. Однако, на посту президента, он его подводит и представляет угрозу стране.

Читайте такжеАдминистрация Трампа определила список "близких родственников", которые не подпадают под миграционный указ Когда Верховный суд частично восстановил его указ, запрещающий въезд гражданам из шести преимущественно мусульманских стран, Трамп назвал это "явной победой для нашей национальной безопасности". Если взглянуть на национальности террористов, которые спланировали нападения против США, становится совершенно ясно, что закрытие границ Америки для стран из списка Трампа обеспечивает лишь ложный комфорт. Также должно быть ясно, что обоснование временного запрета на въезд – и необходимость пересмотра процедур проверки – было не более чем предлогом.

В первоначальном указе Трамп поручил своему секретарю по национальной безопасности, государственному секретарю и директору национальной разведки в течение 30 дней предоставить отчет с подробной "информацией, которую могут потребовать от любой страны для вынесения решения о визе, допуске или других правах". Это необходимо для доказательства того, что человек не является угрозой безопасности. Администрация еще не подготовила такой отчет, и внесла некоторые изменения в процесс визового оформления.

Кроме того, бюджетные приоритеты Трампа не указывают на то, что он понимает, как сохранить страну в безопасности. Его исполнительный бюджет предлагает 7-процентное увеличение для Департамента внутренней безопасности, но большая часть этого финансирования направлена ​​на мексиканскую границу. Уязвимая граница действительно является угрозой национальной безопасности, но никакая стена не остановила бы террористов 11 сентября или недавних нападавших, которые также соответствовали бы критериям Верховного суда и стали бы исключением из запрета Трампа: подлинные отношения с американскими гражданами или сообществами.

Бюджет Трампа предполагает сокращение (на 25%) Инициативы по безопасности городских районов, которая обеспечивает финансирование борьбы с терроризмом в городах. Однако, местные полицейские силы в сотрудничестве с федеральными агентствами сыграли жизненно важную роль в пресечении многочисленных атак. Недавние трагедии в Лондоне и Манчестере подчеркивают важность мобилизации и оснащения городов для борьбы с терроризмом.

Эффективная стратегия национальной безопасности также требует использования мягкой силы за рубежом. Она частично зависит от нашей приверженности гуманитарным усилиям, которые Трамп предлагает сократить, и частично – от морального авторитета Америки, который Трамп изо всех сил старается подорвать.

Новое исследование показывает, что мир, включая многих близких союзников США, не доверяет Трампу. Неудивительно, ведь он не смог защитить статью 5 НАТО, которая лежала в основе трансатлантических отношений почти 70 лет, и в то же время заигрывал с Владимиром Путиным.

Трамп больше не может возлагать вину за любое последующее террористическое нападение на судебную власть, как когда-то позорно делал. Тем не менее, если он продолжит сосредотачиваться на закрытии дверей и строительстве стен, исключая более эффективные подходы, риск более кровопролитных атак будет расти.