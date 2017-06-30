В США вступил в силу миграционный указ Трампа

12:14, 30 июня 2017
Мир
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Указом введен 90-дневный мораторий на въезд в США жителей шести преимущественно мусульманских стран. Кроме того, начал действовать 120-дневный запрет на прием беженцев.

Иллюстрация / REUTERS

В США вступили в силу ограничения на въезд для жителей шести преимущественно мусульманских стран, а также приостановка приема беженцев. Указ начал действовать утром в пятницу, 30 июня, через 72 часа после решения Верховного суда США, как сообщает DW.

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90-дневный запрет на въезд в США действует для граждан шести стран - Ирана, Ливии, Сирии, Сомали, Судана и Йемена. Ограничения не должны касаться тех, у кого в США есть близкие родственники (вместе с тем степень родства, охарактеризованная как bona fide, то есть "подлинная", создает неопределенность), бизнес, действующая виза или гражданство, а также тех, кто учился или учится в стране. Отдельно отмечается, что женихи и невесты являются близкими родственниками.

Кроме того, начал действовать 120-дневный запрет на прием беженцев.

В понедельник Верховный суд США принял решение о рассмотрении в октябре апелляции на блокировку указа. До тех пор его основные положения имеют законную силу. Ранее несколько американских судов заблокировали действие указа, сочтя его незаконным.

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Теги: #США#миграционный указ Трампа