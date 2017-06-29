Дом звезды сериала "Теория большого взрыва" сгорел дотла
Мужчина стал жертвой массовых пожаров в штате Калифорния. Огонь уже охватил центральную часть региона.
У известного актера и звезды сериала "Теория большого взрыва" Джонни Галецки дотла сгорело ранчо.
Как сообщает CNN, сам актер не был на территории дома во время пожара.
Мужчина стал жертвой массовых пожаров в штате Калифорния. Огонь уже охватил центральную часть региона.
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Актер посочувствовал всем пострадавшим в результате стихии и призвал помогать друг другу.
"Общество формируют не здания, а люди. И если жители Санта-Маргариты научили меня чему-то, так это тому, что только дым рассеется, наступает время помогать друг другу и отстраиваться заново. Мы делали это раньше и мы должны сделать это снова, и это делает наше общество еще ближе и сильнее", – рассказал Галецки.