Еще одного советника Трампа вызвали в Конгресс для показаний

Екс-советник Дональда Трампа, стратег республиканской кампании Роджер Стоун должен свидетельствовать во время слушаний в Комитете по вопросам разведки Палаты представителей американского Конгресса. Об этом сообщает ТСН со ссылкой на Politico.

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Он должен объяснить свое общение с хакерами, связанными с Москвой и WikiLeaks, которые обнародовали украденные электронные письма Джона Подесты, руководителя избирательного штаба демократов. Слушания состоятся в закрытом режиме по решению самого Комитета.

Несколько месяцев назад Стоун признал, что он действительно общался с хакером, который взял на себя ответственность за взлом сервера Национального комитета демократов. При этом помощник Трампа утверждал, что вел переговоры с точки зрения "журналистского интереса".