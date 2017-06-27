Аграмунта полностью лишили полномочий, голосование за отставку ожидается в октябре - Арьев
По словам председателя украинской делегации в ПАСЕ, с момента регистрации ходатайства об импичменте президента ассамблеи, он не сможет возглавлять заседания ни Бюро, ни ассамблеи, ни проводить встречи.
Действующий президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунт полностью лишен своих полномочий, голосование за его отставку ожидается в октябре на осенней сессии ПАСЕ.
Об этом из Страсбурга в эфире телеканала «112-Украина» сообщил народный депутат из фракции «Блок Петра Порошенко», председатель украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев.
«Мы сейчас говорим о том, чтобы начинать процедуру импичмента действующего президента ассамблеи Педро Аграмунта. Согласно регламенту, надо собрать подписи, затем зарегистрировать и затем после рассмотрения в регламентном комитете выносить на голосование, где должны в зале присутствовать не менее трети зарегистрированных членов ассамблеи - это 105 человек, и две трети должно быть от голосов. То есть, это около 70 членов ассамблеи должны проголосовать», - заявил Арьев.
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«Поскольку многие, к примеру, британская делегация, немецкая делегация, они уезжают, то очевидно в последующие дни будет только зарегистрировано motion (предложение, ходатайство - УНИАН), будут собираться подписи, а рассмотрение непосредственно по сути отставки в зале будет уже в октябре на осенней сессии», - сказал Арьев.
«Тем не менее, мы предусмотрели такой момент и благодаря моей поправке, которую я еще в прошлый раз провел на комитете, когда доклад готовился... теперь, с момента того, как будет зарегистрировано ходатайство об импичменте президента ассамблеи, он не сможет возглавлять заседания ни Бюро, ни Ассамблеи, ни встречаться с кем-то не будет вообще, то есть он полностью фактически лишен своих прав», - подчеркнул Арьев.