Аграмунта полностью лишили полномочий, голосование за отставку ожидается в октябре - Арьев

Действующий президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунт полностью лишен своих полномочий, голосование за его отставку ожидается в октябре на осенней сессии ПАСЕ.

Об этом из Страсбурга в эфире телеканала «112-Украина» сообщил народный депутат из фракции «Блок Петра Порошенко», председатель украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев.

«Мы сейчас говорим о том, чтобы начинать процедуру импичмента действующего президента ассамблеи Педро Аграмунта. Согласно регламенту, надо собрать подписи, затем зарегистрировать и затем после рассмотрения в регламентном комитете выносить на голосование, где должны в зале присутствовать не менее трети зарегистрированных членов ассамблеи - это 105 человек, и две трети должно быть от голосов. То есть, это около 70 членов ассамблеи должны проголосовать», - заявил Арьев.

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«Поскольку многие, к примеру, британская делегация, немецкая делегация, они уезжают, то очевидно в последующие дни будет только зарегистрировано motion (предложение, ходатайство - УНИАН), будут собираться подписи, а рассмотрение непосредственно по сути отставки в зале будет уже в октябре на осенней сессии», - сказал Арьев.

«Тем не менее, мы предусмотрели такой момент и благодаря моей поправке, которую я еще в прошлый раз провел на комитете, когда доклад готовился... теперь, с момента того, как будет зарегистрировано ходатайство об импичменте президента ассамблеи, он не сможет возглавлять заседания ни Бюро, ни Ассамблеи, ни встречаться с кем-то не будет вообще, то есть он полностью фактически лишен своих прав», - подчеркнул Арьев.