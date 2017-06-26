В РПЦ заявили, что анонимность в интернете - это "право сатаны"

В Русской православной церкви считают, что анонимность в интернете нельзя считать правом человека. Об этом заявил православный публицист и интернет-проповедник Иеромонах Макарий, передает "Русская служба ВВС".

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"Анонимность - это не право личности, а право сатаны, который уничтожает личность", - заявил иеромонах Макарий. Он утверждает, что благодаря анонимности в интернете происходят "дьявольские диверсии", которым можно противостоять, выработав "иммунитет и интолерантность" к вредоносным мнениям, распространяющимся в интернете.

Заместитель председателя синодального отдела Русской православной церкви по связям с общественностью и СМИ Вахтанг Кипшидзе, комментируя это высказывание, заявил, что анонимность в интернете чаще всего означает "дефицит ответственности".

"Анонимность, как и любое другое явление, если доводится до абсурда, несет опасность. В определенных случаях человек имеет право на тайну своей жизни, например при сдаче анализов на ВИЧ. Однако анонимность, к сожалению, чаще всего становится синонимом безответственности. нонимность используют в том числе для того, чтобы не нести ответственность за свою деятельность: за оскорбление других людей, за организацию преступных сообществ, для склонения детей к самоубийству", - считает он.

Он также прокомментировал инициативу Роскомнадзора по блокировке мессенджера Telegram, заявив, что "власть вправе рассматривать законные меры, направленные на борьбу с экстремизмом и терроризмом, в частности и в мессенджерах".

14 июня российская Госдума приняла в первом чтении законопроект об анонимности в мессенджерах. Законопроект предлагает обязать мессенджеры предоставлять свои услуги только идентифицированным по абонентскому номеру пользователям.