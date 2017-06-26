Президент ПАСЕ не явился к началу пленарного заседания

Действующий президент Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Педро Аграмунт, о добровольной отставке которого было договорено ранее, не явился к открытию июньского пленарного заседания организации. Как передает собственный корреспондент УНИАН, вместо него заседание ведет испанский депутат Антонио Гутиеррез.

Читайте такжеПАСЕ попытается изменить регламент, чтобы отправить скандального Аграмунта в отставкуВместе с ним в президиуме находится президент Совета Европы Турбьёрн Ягланд.

В начале заседания депутаты почтили память погибших в террористических атаках.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на СМИ, Аграмунт предупредил коллег, что он не планирует уходить в отставку.

В марте Аграмунт посетил Сирию вместе с делегацией российских депутатов. После этого в ПАСЕ потребовали его отставки. Однако Аграмунт отказался подавать в отставку, а процедуры отзыва президента в ПАСЕ нет.

28 апреля Бюро ПАСЕ большинством голосов выразило недоверие Аграмунту и отказало в разрешении осуществлять визиты, делать заявления и проводить другую деятельность на посту президента ПАСЕ.

Кроме того, 2 июня Регламентный комитет ПАСЕ одобрил проект резолюции о возможности импичмента президента и вице-президента Ассамблеи, которая будет рассмотрена 29 июня.