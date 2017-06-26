ПАСЕ попытается изменить регламент, чтобы отправить скандального Аграмунта в отставку

Вице-президент Парламентской ассамблеи Совета Европы, народный депутат Верховной Рады Украины Георгий Логвинский подтвердил, что действующий президент ПАСЕ Педро Аграмунт отказался добровольно уйти в отставку. В то же время, как написал депутат на своей странице в Facebook, в четверг может быть изменен регламент, который это позволит.

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«Сейчас с гордо поднятой головой Педро заявил, что он не будет добровольно подавать в отставку. Процедуры импичмента в регламенте нет, потому что в страшных снах европейские политики не могли представить, что так могут быть подорваны нормы и принципы этики, дипломатии и европейские ценности. Вместе с этим, к его удивлению, появился доклад, который позволяет уже в четверг внести изменения в регламент и снять с должности президента. Попытка снять этот вопрос с повестки дня провалилась с перевесом в один голос», - написал Логвинский.

Ранее в СМИ появилось сообщение, что Аграмунт предупредил коллег: он не планирует уходить в отставку.

В марте Аграмунт посетил Сирию вместе с делегацией российских депутатов. После этого в ПАСЕ начали требовать его отставки. Однако Аграмунт отказался от этого, а процедуры отзыва президента в ПАСЕ нет.

28 апреля Бюро ПАСЕ большинством голосов выразило недоверие Аграмунту и отказало в разрешении осуществлять визиты, делать заявления и проводить другую деятельность на посту президента ПАСЕ.

Кроме того, 2 июня Регламентный комитет ПАСЕ одобрил проект резолюции о возможности импичмента президента и вице-президента Ассамблеи.