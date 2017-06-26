Иракские войска освободили от боевиков две трети Старого города в Мосуле

Поддерживаемые США иракские войска близки к завершению восьмимесячной кампании по освобождению все еще контролируемых группировкой «Исламское государство» частей Старого города в Мосуле. Подполковник Салам аль-Обейди 25 июня сообщил, что «от 65 до 70% Старого города было освобождено, и освободить осталось меньше одного квадратного километра», как сообщает "Радио свобода".

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Он говорил об этом, находясь неподалеку от главной мечети, которую боевики группировки «Исламское государство» взорвали четыре дня назад. Установление контроля над Старым городом и полное освобождение Мосула будут означать важную победу над экстремистами – через три года после того, как в июле 2014 года лидер группировки «Исламское государство» Абу Бакр аль-Багдади объявил о создании исламского «халифата» в Ираке и Сирии.

Одновременно с сообщениями о продвижение иракских сил в Мосуле из Сирии поступают данные о продвижение поддерживаемой США коалиции вблизи контролируемого группировкой «Исламское государство» города Ракка в Ираке.