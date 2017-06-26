Взрыв бензовоза в Пакистане: число жертв возросло до 153 человек

07:20, 26 июня 2017
Мир
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Количество жертв может еще возрасти, так как десятки человек находятся в критическом состоянии.

Иллюстрация / REUTERS

В результате опрокидывания на шоссе в Пакистане цистерны с топливом и взрыва погибли 153 человека, десятки людей ранены, сообщает Associated Press.

Отмечается, что количество жертв может возрасти, поскольку десятки людей находятся в критическом состоянии.

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Как сообщал УНИАН, инцидент произошел 25 июня утром, когда большое количество людей собралось собирать бензин с транспортного средства, которое перевернулось. «Вдруг на этой территории возникло пламя, и большинство людей попали в огонь», - цитируют СМИ слова свидетеля трагического происшествия.

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