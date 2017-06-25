В Пакистане в результате взрыва бензовоза погибли более 120 человек

По меньшей мере 123 человека погибли и десятки получили ранения в результате взрыва бензовоза в пакистанской провинции Панджаб, сообщает телеканал Al Jazeera.

По данным канала, инцидент произошел сегодня утром, когда большое количество людей собралось собирать бензин из опрокинувшегося транспортного средства.

Читайте такжеВ Пакистане 40 человек стали жертвами трех взрывов, более ста ранены

«Вдруг на этой территории возникло пламя, и большинство людей попали в этот огонь», - цитирует канал слова свидетеля трагического происшествия.

Также сообщается о по меньшей мере 90 пострадавших, которые были транспортированы в медицинские заведения, но, учитывая, что ближайшая больница не имеет ожогового отделения, ожидается рост количества погибших. Среди погибших и травмированных были дети.

По данным Al Jazeera, спасатели прибыли на место происшествия сразу после взрыва, спасательная операция продолжается.

Огонь уничтожил большое количество мотоциклов и других транспортных средств.