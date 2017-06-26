Количество жертв на затонувшем в Колумбии судне с туристами выросло до девяти
Всего на борту переполненного судна El Almirante находились около 170 человек.
Девять человек погибли и 28 объявлены пропавшими без вести после того, как прогулочное туристическое судно затонуло в Колумбии.
Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на местные власти.
Всего на борту судна El Almirante находились около 170 человек.
Читайте также"Столкновение "Лимана" с плавучей овчарней": офицеры корабля-разведчика РФ были пьяны - СМИ (фото)
Как сообщал УНИАН, корабль затонул в водохранилище Пеньоль рядом с городом Гуатапе. В спасательной операции участвуют вертолеты ВВС и пожарные из ближайших городов.
Как только судно пошло ко дну, к нему направились другие туристические суда, благодаря которым удалось спасти большинство пассажиров.
Выжившие при крушении рассказали местным СМИ, что судно El Almirante было перегружено, и ни у кого из пассажиров не было спасательных жилетов