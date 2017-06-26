В Колумбии затонуло судно со 150 пассажирами на борту (видео)

01:21, 26 июня 2017
Мир
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Судно было перегружено и ни у кого из пассажиров не было спасательных жилетов.

Затонуло 4-палубное судно / фото facebook.com/juan.quiroz.5201

Прогулочное 4-палубное судно, на борту которого находились более 150 туристов, затонуло на водохранилище Пеноль, расположенном в северо-западной части Колумбии. Об этом сообщает BBC.

На месте происшествия проводится спасательная операция, в которой также принимает участие вертолет Военно-воздушных сил страны.

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фото twitter.com/javierarboled

По словам местных чиновников, спасенные пассажиры направлены в больницу города Гуатапе.

Директор госпиталя в Гуатапе Эдуардо Ривера подтвердил Associated Press гибель трех человек. Около 30 человек числятся пропавшими безвести.

Выжившие при крушении рассказали местным СМИ, что судно El Almirante было перегружено, и ни у кого из пассажиров не было спасательных жилетов, передает AP.

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