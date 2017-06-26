В Аргентине 12 человек погибли в результате ДТП с автобусом
Автобус перевозил учеников из танцевальной школы в провинции Буенос-Айрос.
По меньшей мере 12 человек погибли, около 30 пострадали в результате ДТП с участием автобуса рядом с городом Сан-Рафаель в аргентинской провинции Мендоса на западе страны. Об этом сообщает Todo Noticias.
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Автобус перевозил учеников из танцевальной школы в провинции Буенос-Айрос.
На месте происшествия продолжают работать спасатели и врачи. Некоторые из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
Причины аварии пока не установлены. Как отмечает полиция, число жертв может возрасти.
Как сообщал УНИАН, в мае в турецкой провинции Мугла перевернулся автобус с туристами. Губернатор провинции заявил, что в результате ДТП погибли 20 человек, 11 были травмированы.