В Саудовской Аравии заявили, что предотвратили теракт в крупнейшей мечети мира

Спецслужбы Саудовской Аравии заявили о раскрытии заговора с целью нападения на крупнейшую в мире мечеть в Мекке во время ее посещения паломниками.

Об этом сообщил представитель спецслужб Саудовской Аравии Мансура аль-Турки, передает РБК со ссылкой на телеканал Al Arabiya.

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Теракт готовили три группы боевиков, которые базировались в священном для мусульман городе Мекка, а также в Джидде. Они замышляли крупную атаку на аль-Харам – крупнейшую в мире мечеть, в которую ежегодно совершают паломничество десятки тысяч мусульман.

В ходе операции по захвату боевиков в Мекке террорист-смертник открыл огонь по сотрудникам спецслужб. Когда же его удалось окружить, мужчина подорвал себя. По официальным данным никто не погиб, однако пять спецназовцев получили легкие ранения.

В результате удалось захватить пятерых участников террористической группы, среди которых была и женщина.