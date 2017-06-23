В Пакистане 40 человек стали жертвами трех взрывов, более ста ранены

В Пакистане по меньшей мере 40 человек стали жертвами взрывов и стрельбы в двух крупных городах страны, более ста получили ранения.

Как передает Associated Press, нападения произошли 23 июня - за несколько дней до мусульманского праздника Эйд-аль-Фитр, завершающего священный месяц Рамадан.

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По данным полиции, первый взрыв совершил смертник возле полицейского участка в Кветте (столицы провинции Белуджистан). Погибли не менее 12 человек, в том числе пятеро полицейских. 20 людей получили ранения. Ответственность взяли на себя одновременно - отколовшаяся от пакистанских талибов группа "Джамат-уль-Ахрар" и экстремистская группировка "Исламское государство".

Через несколько часов после нападения в Кветте два взрыва подряд произошли на многолюдном рынке в шиитском городе Парачинар, на северо-западе страны, у границы с Афганистаном. Погибли 24 человека, более 80-ти получили ранения, многие из них находятся в критическом состоянии.

Третье нападение произошло в портовом городе Карачи. Там мужчина напал на полицейских и застрелил четырех из них прежде, чем убежать.