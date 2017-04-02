В Пакистане в суфийском духовном центре убили не менее 20 человек

В Пакистане не менее 20 человек были убиты и еще несколько получили тяжелые ранения в суфийском духовном центре, расположенном в провинции Пенджаб.

Как сообщает Русская служба ВВС, в полиции заявили, что главный подозреваемый - настоятель центра Абдул Вахид.

Один из оставшихся в живых свидетелей нападений сообщил полиции, что Вахид одного за другим приглашал верующих в свои покои, где предлагал им отравленную пищу. Затем Вахид со своими помощниками убивали жертв палками и кинжалами.

Читайте такжеВ Багдаде 17 человек погибли из-за подрыва смертником грузовика

Тревогу подняла раненая женщина, которая сумела сбежать из храма и добраться до ближайшей больницы.

Полиция сразу же прибыла в храм и арестовала Вахида и его предполагаемых сообщников.

Мотивы этого преступления остаются неясными, но в полиции не исключают, что у Вахида случилось помешательство, или же убийства связаны с борьбой за контроль над святыней. "50-летний настоятель Абдул Вахид признался, что убил этих людей потому, что опасался, что они сами пришли, чтобы убить его", - сообщил журналистам полицейский.

Спастись от расправы удалось лишь троим.