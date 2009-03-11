Грузия отказалась от участия в Евровидении

Грузия отказалась от участия в песенном конкурсе "Евровидение-2009", который пройдет в мае в Москве, сообщила РИА Новости руководитель грузинского проекта конкурса Натиа Узнадзе. Европейский вещательный союз (ЕВС) во вторник проинформировал руководство Общественного вещания Грузии о несоответствии текста песни We don`t wanna put in, с которой на конкурсе планировала выступить группа "Стефане и 3G", правилам соревнования. В частности, по пункту 4.9 участники не должны использовать политические или иные призывы. Грузия могла бы изменить текст песни, представить другую песню или даже другого участника. "Коллектив отказывается вносить изменения в текст песни", - сказала Узнадзе. В среду группа "Стефане и 3G"вернулась в Тбилиси из-за границы.