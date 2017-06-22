Пострадавшие от пожара в Лондоне переселятся в элитный комплекс в Кенсингтоне - СМИ

Пострадавшим от пожара в жилой высотке Grenfell Tower предоставят жилье в элитном жилом комплексе в центре Кенсингтона в Лондоне, пишет Standart.

Как сообщается, семьи, оставшиеся без крыши над головой, получат жилье в одном из самых желанных районов Лондона.

Отмечается, что 68 квартир на Кенсингтон-хай-стрит будут распределены между пострадавшими после пожара на прошлой неделе.

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Издание пишет, что такие меры были приняты после того, как лидер Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин призвал правительство использовать пустующие элитные жилые комплексы в Кенсингтоне для расселения погорельцев.

Ранее сообщалось, что в Лондоне уволился глава управы района сгоревшей жилой башни.