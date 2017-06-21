Королева Елизавета II представила программу британского правительства

Королева Великобритании Елизавета II в среду, 21 июня, выступила с традиционной тронной речью перед британским парламентом и зачитала программу правительства на следующие два года, как сообщает DW.

Главной задачей правительства на этот период является надлежащая организация выхода королевства из состава ЕС (Brexit). "Приоритет моего правительства - обеспечить наилучшую из возможных сделок по выходу Великобритании из Европейского Союза", - подчеркнула королева.

Программа правительства премьера Терезы Мэй включает, в частности, восемь законопроектов, касающихся Brexit. Среди них - "Большой законопроект об отмене", который аннулирует действие законодательных актов 1972 года, в которых речь идет о членстве Великобритании в Европейских сообществах.

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Среди других тем, затронутых во время презентации программы правительства, - соблюдение Парижского климатического соглашения, повышение уровня социального обеспечения британцев и просмотр контртеррористической стратегии.

Выступление королевы Елизаветы II перед парламентом было запланировано на 19 июня, однако было перенесено из-за напряженных переговоров между консерваторами, которые в результате досрочных выборов потеряли абсолютное большинство в парламенте, и их потенциальными союзниками - Демократической юнионистской партией, которая действует в Северной Ирландии.

Речь королевы - традиционный элемент представления нового состава правительства в Великобритании. Речь, написанная кабинетом министров, произносимая монархом в присутствии членов Палаты представителей и Палаты лордов. Основными темами речи являются законопроекты, на поддержку которых в парламенте рассчитывает правительство.