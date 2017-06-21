В ЕС рассказали о процедуре продления санкций против России

Решение продлить экономические секторальные санкции для России, связанные с выполнением Минских договоренностей, будет принято Европейским Союзом по письменной процедуре после соответствующих рекомендаций канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН сообщил высокопоставленный представитель ЕС.

"Я ожидаю от обеих - Меркель и Макрона - рекомендаций продлить санкции. Это позволит Туску (президент Европейского Совета Дональд Туск) проинформировать лидеров стран-членов ЕС, что мы можем начать письменную процедуру. Основываясь на этих рекомендациях, у нас есть общее понимание, что эта письменная процедура не будет никем остановлена и приведет к законодательному решению о продлении санкций. Таким образом, это будет политическое решение, и потом будет законодательный, технический процесс",- объяснил высокопоставленный представитель.

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При этом он подчеркнул, что решение о санкциях для России будет принято "так же, как это было в декабре прошлого года".

"Есть некоторые государства-члены, которые считают, что вопрос продления санкций должен быть не только вопросом автоматической письменной процедуры, но и должны быть четкие рекомендации немецкого канцлера и президента Франции, потому что они являются составляющей "нормандского формата", в котором были "рождены" Минские договоренности ", - детализировал представитель ЕС.

Как сообщал УНИАН, Меркель и Макрон проинформируют лидеров ЕС о выполнении Минских договоренностей на саммите ЕС, который состоится 22-23 июня в Брюсселе.