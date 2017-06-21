Исламисты захватили школу на юге Филиппин - полиция
Инцидент произошел в городе Пигкавайян в провинции Котабато, в центре острова Минданао.
Связанные с террористической организацией «Исламское государство» боевики атаковали город на юге Филиппин и захватили школу.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местную полицию.
Инцидент произошел в городе Пигкавайян в провинции Котабато, в центре острова Минданао.
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Члены группировки Исламских борцов за свободу в Бангасаморо (BIFF) устроили перестрелку с правительственными вооруженными силами. Информации о пострадавших пока нет.
Пигкавайян расположен в 190 км от городе Марави, где недавно боевики BIFF вместе с другими исламистскими группировками вели на протяжении месяца активные боевые действия с правительственной армией.