В Риме скончалась знаменитый модельер Карла Фенди

На 80-м году жизни скончалась итальянский дизайнер, почетный президент бренда Fendi Карла Фенди.

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Об этом сообщает Le Repubblica.

По данным местных СМИ, Карла недавно перенесла тяжелое заболевание легких. Когда она выписалась из больницы, то вернулась в свою римскую резиденцию Палаццо Русполи. Что стало причиной смерти – пока не известно.

Отметим, она была четвертой из сестер Фенди. Как известно, бренд Fendi в 1925 году основал их отец Карла до последних дней жизни оставалась почетным президентом бренда.

Именно благодаря Карле бренд Fendi удалось интернационализировать – он смог выйти на внешние рынки, в частности на рынки США. Карла тщательно следила за коммуникацией, связями и имиджем бренда.

А одним из ключевых решений Карлы и ее сестер стало приглашение в Дом моды немецкого дизайнера Карла Лагерфельда, который на долгие годы стал арт-директором бренда Fendi.