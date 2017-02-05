В Киеве началась неделя моды (фоторепортаж)

В этом году Украинская неделя моды празднует юбилей - двадцать лет. В программе - 59 показов от самых известных дизайнеров страны.

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Юбилейную неделю открыла коллекция от Лилии Пустовит. Свои работы для сезона осень-зима в первый вечер представили также Лариса Лобанова, Надежда Дзяк и Катерина Сильченко.