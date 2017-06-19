Мэй назвала происшествие с фургоном в Лондоне потенциальным терактом

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что наезд фургона на толпу людей на севере Лондона рассматривается полицией как потенциальный террористический акт, передает Reuters.

«Полиция подтвердила, что это рассматривается как потенциальный террористический акт», — сказала она.

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Это также подтвердил мэр Лондона Садик Хан.

«Мы еще не знаем полных деталей, но это было явно преднамеренным нападением на невинных лондонцев, многие из которых закончили молитвы во время священного месяца Рамадан», - написал он.

Также Мэй добавила, что в ближайшее время пройдет чрезвычайная встреча, на которой она будет председательствовать.

Ранее полиция сообщила о первой жертве наезда фургона на толпу людей в Лондоне.