Появились фото столкновения эсминца США с торговым судном

В результате столкновения эсминца «Фитцджеральд» ВМС США с филиппинским судном пострадали два человека, в том числе командир корабля. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американские военно-морские силы.

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Столкновение произошло ранее вечером в 103 км от японского города Йокосука. Эсминец получил серьезные повреждения, часть корабля была затоплена. В результате командир «Фитцджеральда» Брайс Бенсон был госпитализирован в больницу города. По данным командования США, его состояние оценивается как стабильное.

Представители Японской береговой охраны в беседе с Associated Press рассказали, что в результате инцидента пропали семь моряков. ВМС США продолжает их поиски, передает РБК.

Корабль «Фитцджеральд» является эскадренным миноносцем типа «Арли Берк». В 1995 году он вошел в состав Тихоокеанского флота. В 2004 году эсминец прибыл в Йокосуку и присоединился к седьмому флоту ВМС США. Сейчас он числится в военно-морской базе Сан-Диего.