В итальянском порту корабль столкнулся с причалом: травмированы 50 пассажиров

22:29, 17 июня 2017
Мир
616 0

В момент удара многие пассажиры судна не устояли на ногах.

pixabay.com

В результате столкновения корабля с пирсом в порту Казамиччола на итальянском острове Искья травмированы 50 пассажиров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство ANSA.

Судно Maria Buono принадлежит частной компании Medmar. Отмечается, что в момент удара многие пассажиры судна не устояли на ногах. В результате инцидента 50 человек с легкими травмами были доставлены в местную больницу.

Читайте такжеПоявились фото столкновения эсминца США с торговым судном

Позже корабль был задержан властями для осуществления всех необходимых проверок.

Ранее произошло столкновение американского эсминца с торговым судном у берегов Японии.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #порт в Италии