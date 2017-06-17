В итальянском порту корабль столкнулся с причалом: травмированы 50 пассажиров
22:29, 17 июня 2017Мир
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В момент удара многие пассажиры судна не устояли на ногах.
Позже корабль был задержан властями для осуществления всех необходимых проверок / pixabay.com
В результате столкновения корабля с пирсом в порту Казамиччола на итальянском острове Искья травмированы 50 пассажиров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство ANSA.
Судно Maria Buono принадлежит частной компании Medmar. Отмечается, что в момент удара многие пассажиры судна не устояли на ногах. В результате инцидента 50 человек с легкими травмами были доставлены в местную больницу.
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Позже корабль был задержан властями для осуществления всех необходимых проверок.
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