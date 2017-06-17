Крушение эсминца ВМС США у побережья Японии: семь моряков пропали, один ранен

Семь членов экипажа пропали без вести, а один из них был ранен после столкновения американського эсминца с торговым судном у берегов Японии. Об этом сообщила береговая охрана страны, передает 112.ua со ссылкой на АР.

Японский канал NHK показал кадры, на которых видно, что боевой корабль США принял удар в правый борт, в результате чего был поврежден корпус судна, в том числе ниже ватерлинии.

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7-й флот США сказал на своей странице в Facebook, что он сотрудничает с береговой охраной Японии для проведения медицинской эвакуации моряка. Также представители флота добавили, что число травм все еще определяется.

Как сообщалось ранее, эсминец США ВМС "Фицджеральд" столкнулся с торговым судном у побережья Японии. "Фицджеральд" шел примерно в 56 милях к юго-западу от Йокосуки (Япония), и столкнулся с торговым судном примерно в 2:30 утра по местному времени.

Из сообщений СМИ известно, что судно принадлежит Филиппинам.

К месту инцидента направляются другие боевые корабли Военно-морских сил США.