В США открыли библиотеку твитов Дональда Трампа

В США команда сатирического шоу The Daily Show открыла экспозицию твитов президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

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"Вы можете сказать о Трампе все, что угодно. Он может быть плохим президентом или геополитиком, но он хорош в Twitter", - отметили организаторы.

Библиотека состоит из 140 сообщений, которые распределены по категориям и разделам. Есть такие, где он пишет послания своим противникам и "побежденным", есть раздел с пожеланиями Трампа.