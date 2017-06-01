"Скрытое послание россиянам": Клинтон "разгадала" загадочное слово Трампа в Twitter

Клинтон похвасталась достаточным уровнем доступа.

Хиллари Клинтон иронично прокомментировала твитт президента Дональда Трампа, заканчивающийся словом «covfefe». Об этом пишет The Hill. По словам Клинтон, слово «covfefe» было использовано в качестве «скрытого послания руссиянам». Читайте также"Несчастная Хилари": Трамп назвал Клинтон "ужасным кандидатом", комментируя ее поражение «Вы не имеете достаточного уровня доступа, чтобы знать значение слова «covfefe» - пошутила она. Как сообщал УНИАН, Дональд Трамп предложил подписчикам разгадать значение слова «covfefe».

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