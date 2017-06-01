"Скрытое послание россиянам": Клинтон "разгадала" загадочное слово Трампа в Twitter
09:11, 01 июня 2017Курьёзы
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Клинтон похвасталась достаточным уровнем доступа.
Иллюстрация REUTERS
Хиллари Клинтон иронично прокомментировала твитт президента Дональда Трампа, заканчивающийся словом «covfefe».
Об этом пишет The Hill.
По словам Клинтон, слово «covfefe» было использовано в качестве «скрытого послания руссиянам».
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«Вы не имеете достаточного уровня доступа, чтобы знать значение слова «covfefe» - пошутила она.
Как сообщал УНИАН, Дональд Трамп предложил подписчикам разгадать значение слова «covfefe».
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