"Скрытое послание россиянам": Клинтон "разгадала" загадочное слово Трампа в Twitter

09:11, 01 июня 2017
Курьёзы
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Клинтон похвасталась достаточным уровнем доступа.

REUTERS

Хиллари Клинтон иронично прокомментировала твитт президента Дональда Трампа, заканчивающийся словом «covfefe».

Об этом пишет The Hill.

По словам Клинтон, слово «covfefe» было использовано в качестве «скрытого послания руссиянам».

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«Вы не имеете достаточного уровня доступа, чтобы знать значение слова «covfefe» - пошутила она.

Как сообщал УНИАН, Дональд Трамп предложил подписчикам разгадать значение слова «covfefe».

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Теги: #Трамп