США и Россия без огласки начали переговоры о создании в Сирии "зоны деэскалации" - СМИ

США и Россия без огласки начали переговоры о создании в Сирии "зоны деэскалации".

Как передает Радио Свобода, об этом сообщают зарубежные масс-медиа со ссылкой на западных дипломатов и чиновников на Ближнем Востоке.

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Отмечается, что специальные представители США и России в делах Сирии Майкл Ратные и Александр Лаврентьев встречались по крайней мере дважды за последние две недели и планируют новые встречи.

Американское издание The Wall Street Journal отметило, что последняя такая встреча состоялась в столице Иордании Аммане с участием иорданских чиновников.

Известно, что переговоры находятся на первой стадии обсуждения границ предлагаемой зоны безопасности в провинции Дараа на юго-западе Сирии, граничащей с Иорданией.

Reuters также приводит слова неназванного дипломата о том, что "американцы ведут переговоры с россиянами и предлагают зону деэскалации вне "процесса Астаны", без иранцев и их марионеток".

Как сообщалось, в мае Россия, Иран и Турция договорились в столице Казахстана Астане о четыре "зоны деэскалации" в различных частях Сирии, где продолжаются бои между правительственными силами президента Башара аль-Асада и его союзниками, с одной стороны, и повстанцами, с другой.

Москва и Тегеран в нынешней сирийской войне поддерживают официальный Дамаск, а Анкара выступает против режима Асада на стороне части повстанцев.

Вашингтон же отвергает роль Ирана как одного из гарантов этой договоренности.