Меркель побывала на личной аудиенции у Папы Римского Франциска

Канцлер Германии Ангела Меркель побывала в субботу, 17 июня, на личной аудиенции у Папы Римского Франциска в Ватикане.

Как сообщает Deutsche Welle, Меркель назвала беседу с понтификом, которая длилась около 40 минут, подбадривающей.

После аудиенции она подчеркнула важность международного сотрудничества и заявила, что обе стороны согласны, что мировым вызовам следует противостоять совместно. Нужно "не возводить, а ломать" стены, цитирует Меркель информагентство epd.

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Как отмечается, встреча между канцлером и понтификом прошла на фоне подготовки к саммиту стран Большой двадцатки, который состоится 7-8 июля в Гамбурге. Это было одной из основных тем разговора.

Меркель и Папа Франциск встретились в шестой раз. Канцлер побывала на личной аудиенции у понтифика в четвертый раз. На этот раз Папа Римский нарушил неписаную в Ватикане традицию не воспринимать лично государственных лидеров, которые ведут предвыборную кампанию, отмечает dpa. Ватикан в таких случаях обычно пытается сохранить нейтралитет. В сентябре 2017 года в Германии состоятся выборы в Бундестаг. Меркель является кандидатом в канцлеры от союза консервативных партий "ХДС/ХСС".