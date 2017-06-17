Суд в Египте рекомендовал казнить 31 человека за убийство прокурора

Каирский суд по уголовным делам 17 июня рекомендовал смертную казнь 31 человеку, которых признали виновными в соучастии в убийстве прокурора Египта в 2015 году.

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Окончательный вердикт планируется на 22 июля, сообщает «Радио Свобода».

65-летний прокурор Хишам Баракат был убит возле своего дома в Каире в июне 2015 года. Никто не взял ответственность за это нападение. Египет обвинил в атаке группировки «Братья-мусульмане» и базирующихся в секторе Газа боевиков ХАМАС, хотя обе группы отрицают свою участие.

Хишам Бакарат принимал участие в привлечении к суду тысячи исламистов после свержения президента Египта Мохаммеда Мурси в 2013 году, сотни исламистов были казнены.

Суд в Египте признал палестинское движение «Хамас» террористической организацией» в 2015-м. «Хамас» является ответвлением организации «Братья-мусульмане», которую власти также объявили террористической.

Сектор Газа находится под контролем Хамас с 2007 года.