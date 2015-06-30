МИД: Украина осуждает теракты в Каире, в результате которых погиб генпрокурор Египта

Украина осуждает теракты в Каире, в результате которых погиб генеральный прокурор Египта Хишам Баракат.

Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел в Twitter.

"Киев осуждает теракт в Каире, который унес жизнь генпрокурора и привел к ранению мирных жителей. В эти трудные времена мы вместе с Египтом", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, генпрокурор Египта получил смертельны ранения в результате взрыва в Каире. Взрывное устройство привели в действие во время проезда кортежа генпрокурора.

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Генпрокурор Баракат привлек к суду тысячи исламистов после свержения президента Египта Мохаммеда Мурси в 2013 году. Известно, что в прошлом генпрокурор получал угрозы.

Пока никто не взял на себя ответственность за теракт.

Ранее египетское отделение «Исламского государства» призвало к атакам на представителей судебной власти после казни шестерых боевиков.