В Брюсселе подчеркнули важность согласования санкций между США и ЕС

В Брюсселе считают, что введение новых ограничительных мер в отношении любых стран нужно согласовывать между союзниками. "Важно, чтобы новые меры были скоординированы между международными партнерами для обеспечения их влияния на международном уровне и сохранения единства среди самих партнеров в вопросе санкций", - подчеркнула в пятницу, 16 июня, пресс-секретарь Еврокомиссии, как сообщает DW.

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Эти слова прозвучали через день после принятия Сенатом США расширение санкций против Ирана и России. Напомним, решение верхней палаты Конгресса США о расширении ограничений против РФ вызвало резкую критику со стороны Берлина и Вены. Накануне министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль (Sigmar Gabriel) и канцлер Австрии Кристиан Керн (Christian Kern) осудили новые санкции в отношении России. Цель новых ограничительных мер со стороны США - вытеснить с европейского рынка поставки российского газа и заменить его поставками сжиженного американского, считают Габриэль и Керн. Представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) назвал новые санкции "самовольными действиями Сената США".

Сенат США принял законопроект о новых санкциях в отношении Росий из-за ее вероятного вмешательства в президентские выборы в Соединенных Штатах, аннексию Крыма и поддержку режима Башара Асада в Сирии. Санкции направлены в основном против энергетического сектора России. Законопроект не позволяет президенту США отменить или смягчить санкции без согласования с Конгрессом. Решение еще должно пройти через Палату представителей и получить подпись главы Белого дома.